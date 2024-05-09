Бойфренд Трусовой перешел в группу к Плющенко

Российский фигурист Макар Игнатов завершил сотрудничество с тренерским штабом Евгения Рукавицына и перешел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях.

«Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю», — написал Игнатов, обращаясь к бывшему наставнику Рукавицыну.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Игнатов встречается с российской фигуристкой Александрой Трусовой, которая завоевала серебро зимних Олимпийских игр — 2022 в личном турнире. Об их романе стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

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