В Росгосцирке произошел беби-бум

В Росгосцирке произошел беби-бум — на свет появились сразу семь детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В прошлом году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. При этом, в позапрошлом пополнение произошло только два раза, а в 2023 не появилось ни одного детеныша.

Так, черная хохлатая мангобей родилась в Тюменском цирке у артистов программы «Империя львиц», ее назвали Фрося.

В семье экзотических артистов совместного шоу Росгосцирка и продюсерского центра Гии Эрадзе «Бурлеск» родилась лама. Ей дали кличку Белочка. На гастролях цирковой программы «Дикая планета» стал отцом як Витя. Еще в цирке Филатовых родились три дикобраза.

«Каждое такое пополнение — большая радость для всей цирковой семьи. Наши дрессировщики работают с животными долгие годы, наблюдают, как они растут, формируют пары, появляются малыши. Это всегда очень трогательный момент и важная часть жизни коллектива», — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Ранее в Самаре из цирка сбежал слон в сильный мороз.

 
