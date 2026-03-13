Войска Ирана заявили о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации

Иран заявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю

Войска Ирана совершили самый мощный ракетный удар по Израилю с начала эскалации. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Маджид Мусави в соцсети X.

По его данным, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн по определенным целям на «оккупированных территориях».

«Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — написал он.

Накануне сообщалось, что Иран начал 42-й этап операции против Израиля и США. Так, гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что армия Исламской Республики наносит удары при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов по Тель-Авиву и американским военным базам на Ближнем Востоке.

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля.

Ранее оппозиция в Иране изменила отношение к военной операции США.