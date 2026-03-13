Мостовой дал совет судьям РПЛ

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой заявил, что судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) должны советоваться с ним, чтобы избежать ошибок, передает «Матч ТВ».

«Многие судьи в футбол не играли. Надо слушать Мостового, который миллион раз в этих ситуациях был. Если вы не знаете, как рассудить момент, то нужно не к ВАР обращаться, а делать звонок другу — Мостовому», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.



