При пожаре в подмосковном пансионате для пенсионеров пострадал человек

В Химках Московской области потушили пожар в пансионате для пенсионеров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на столичное управление МЧС.

«Пожар полностью ликвидирован, в результате один человек пострадал. Причину установят дознаватели МЧС России», — сказали журналистам в ведомстве.

13 марта на территории пансионата загорелось деревянное здание. Как писал Telegram-канал «360 ЧП», из здания эвакуировали 50 человек. Спасатели вывели со второго этажа четверых маломобильных постояльцев. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи.

Возгорание началось на втором этаже и затем перешло на кровлю здания. Пожар распространился на площади 60 кв. метров. К тушению привлекали 45 человек и 15 единиц техники.

Накануне пожар произошел в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания — из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС. Пострадали два человека, их госпитализировали.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.