Международные резервы России сократились почти на $9 млрд

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объем международных резервов России по состоянию на 6 марта 2026 года составил $802,2 млрд, сократившись за неделю на $8,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

По его данным, резервы сократились «на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки».

Отмечается, что 27 февраля объем резервов составлял $811,1 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные активы финансового характера, находящиеся под управлением Банка России и правительства Российской Федерации. В их структуру входят валютные активы, золото в монетарной форме, специальные права заимствования (СДР, международное расчетное средство, используемое МВФ), резервная позиция РФ в МВФ и другие категории резервных активов.

В феврале журналисты китайского издания Sohu написали, что Россия спасла значительную часть своих богатств от конфискации Западом, вложившись в золото. Обозреватели обратили внимание, что несколько лет назад пока весь мир приобретал ценные бумаги, Россия провернула «блестящий трюк», начав закупать золото. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

Таким образом России удалось избежать серьезных последствий от отключения от международной платежной системы SWIFT, заморозки резервов ЦБ и запрета на операции с ценными бумагами, отмечается в материале.

Ранее в ЦБ раскрыли место хранения всего золотого запаса России.

 
