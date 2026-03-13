Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Редкое издание «Войны и мира» продали за 1,6 млн рублей

Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе в Москве за 1,6 млн рублей
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Первое отдельное издание романа Льва Толстого «Война и мир» было продано на торгах аукционного дома «Литфонд» за 1,6 млн рублей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме «Литфонд».

«Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе «Литфонда». Общая сумма продаж превысила 35 млн рублей», — сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Отмечается, что одним из главных лотов аукциона стало первое издание романа Льва Толстого «Война и мир» в шести томах (1868-1869). Книга ушла с молотка за 1,6 млн. рублей при стартовой цене 300 тысяч рублей.

Также в рамках мероприятия было продано первое издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» за 1,3 млн рублей. Редкое детское издание «Птичий двор» Евгения Шварца (1931) достигло цены в 1,2 млн рублей. Книга «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933) в оригинальной суперобложке была продана за 950 тысяч рублей, что значительно превысило стартовую цену в 50 тысяч, передает агентство.

До этого британский аукционный дом Hutchinson Scott продал акварельные рисунки Адольфа Гитлера. В сумме за две картины покупатели отдали €5,6 тысяч (513 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что картины Айвазовского, Репина и Левитана выставят на торги в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!