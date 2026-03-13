Редкое издание «Войны и мира» продали за 1,6 млн рублей

Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе в Москве за 1,6 млн рублей

Первое отдельное издание романа Льва Толстого «Война и мир» было продано на торгах аукционного дома «Литфонд» за 1,6 млн рублей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме «Литфонд».

«Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе «Литфонда». Общая сумма продаж превысила 35 млн рублей», — сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Отмечается, что одним из главных лотов аукциона стало первое издание романа Льва Толстого «Война и мир» в шести томах (1868-1869). Книга ушла с молотка за 1,6 млн. рублей при стартовой цене 300 тысяч рублей.

Также в рамках мероприятия было продано первое издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» за 1,3 млн рублей. Редкое детское издание «Птичий двор» Евгения Шварца (1931) достигло цены в 1,2 млн рублей. Книга «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933) в оригинальной суперобложке была продана за 950 тысяч рублей, что значительно превысило стартовую цену в 50 тысяч, передает агентство.

До этого британский аукционный дом Hutchinson Scott продал акварельные рисунки Адольфа Гитлера. В сумме за две картины покупатели отдали €5,6 тысяч (513 тыс. рублей).

