На Камчатке медведь напал на туристку во сне, за это ответит российский бизнесмен

На Камчатке бизнесмена будут судить за то, что медведь травмировал туристку
На Камчатке перед судом предстанет предприниматель, из-за которого на женщину напал медведь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, бизнесмен организовал поход по территории парка «Южно-Камчатский». Набрав группу из 18 туристов из разных регионов России, он отправился с ними в путь.

Во время похода вместе с другими туристами он отлучился из палаточного лагеря, оставив там 43-летнюю женщину из Саратова. В результате, пока она спала, на нее напал медведь.

У пострадавшей диагностировали укушенные и скальпированные раны, их специалисты оценили как тяжкий вред здоровью. При этом сам предприниматель не оставил женщине каких-либо средств защиты от животных.

По факту произошедшего прокуроры организовали проверку, по ее результатам возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы передали в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. После этого дело направят в суд.

