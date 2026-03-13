Сихарулидзе о выступлении фигуристок в финале Гран-при России: люди были не готовы

Сихарулидзе заявил, что фигуристки были не готовы к финалу Гран-при России

Президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе на шоу «Каток» заявил, что фигуристки не были готовы к финалу Гран-при России.

Выиграл тот, кто меньше раз упадет. Основные девушки опять начали гнаться за четверными прыжками, а их нет. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе», — сказал Сихарулидзе.

В финале Гран-при России среди мужчин победу одержал Петр Гуменник, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла. Фигурист защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне.

Среди женщин чемпионкой стала Алиса Двоеглазова. За свою произвольную программу она получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла.

На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла, общая сумма — 210,67 балла.



Ранее ученица Этери Тутберидзе призналась, что готовилась к финалу Гран-при России за полторы недели.