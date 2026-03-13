Фанаты «Спартака» сломали 32 кресла на стадионе «Динамо»

«Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей за поведение фанатов на игре с «Динамо»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что московский «Спартак» оштрафован на 200 тысяч рублей за поведение фанатов на игре Кубка России со столичным «Динамо», передает «Матч ТВ».

На 100 тысяч рублей «Спартак» оштрафован за скандирование кричалок с ненормативной лексикой. Также фанатов «Спартака» оштрафовали за 32 сломанных кресла и разгромленные кабинки туалетов.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо». Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

«Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака». Начало игры — 20:45 по московскому времени.

Ранее «Спартак» назвали мягкой игрушкой после разгрома от «Динамо».

 
