Стало известно, как нашли второго мальчика, пропавшего в Звенигороде

АиФ: второго пропавшего в Звенигороде мальчика нашли при патрулировании
Второго мальчика, который пропал в Звенигороде, нашли во время патрулирования. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» Софию Морозову.

По ее словам, утром 13 марта специалисты решили расширить территорию поиска в реке. Во время наблюдений за водой группа сотрудников шла по зоне поисков до конца. Возвращаясь, они заметили пропавшего, он находился на расстоянии шести-семи километров от штаба.

О пропаже двоих мальчиков и их подруги стало известно 7 марта. Известно, что они купили в местном магазине шоколад и отправились к реке. Предполагается, что они подошли к кромке льда и упали в воду.

Спустя несколько дней поисков обнаружили одного мальчика. По словам специалистов, попав в воду, он еще 50 метров хватался за льдины, но самостоятельно попасть на берег не смог. Сегодня нашли второго мальчика, он не выжил.

Ранее жительница Звенигорода заявила, что место, где пропали дети, пользуется дурной славой.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!