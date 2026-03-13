Бывший игрок сборной России сравнил Сафонова с его конкурентом в «ПСЖ»

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о конкуренции на последнем рубеже в «Пари Сен-Жермен», подчеркнув, что ставший в этом сезоне основным Матвей Сафонов даже в случае последующей продажи в другой клуб уже заработал себе репутацию в Европе, чтобы получить место стартового голкипера в приличной команде.

«Однозначно. Ведь мы вообще говорили, действительно был разговор о том, что его вообще будут продавать, А сейчас Луис Энрике понимает все равно, что на сегодняшний день Матвей сильнее. Да, может быть, какой-то другой придет вратарь, но ему еще надо будет также вписаться, доказать. А Матвей прошел вот эти моменты сложные, поэтому, мне кажется, с каждым матчем он будет все увереннее и увереннее стоять», — отметил Деменко.

Сафонов начал сезон в глухом запасе «ПСЖ» после покупки французского вратаря Люки Шевалье у «Лилля», однако по ходу сезона россиянин получил шанс из-за травмы неубедительно действовавшего конкурента и с тех пор провел все встречи, когда был здоров сам.

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».