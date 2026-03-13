Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Бывший игрок сборной России сравнил Сафонова с его конкурентом в «ПСЖ»

Экс-футболист Деменко: тренер «ПСЖ» понимает, что Сафонов сильнейший
Thaier Al-Sudani/Reuters

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о конкуренции на последнем рубеже в «Пари Сен-Жермен», подчеркнув, что ставший в этом сезоне основным Матвей Сафонов даже в случае последующей продажи в другой клуб уже заработал себе репутацию в Европе, чтобы получить место стартового голкипера в приличной команде.

«Однозначно. Ведь мы вообще говорили, действительно был разговор о том, что его вообще будут продавать, А сейчас Луис Энрике понимает все равно, что на сегодняшний день Матвей сильнее. Да, может быть, какой-то другой придет вратарь, но ему еще надо будет также вписаться, доказать. А Матвей прошел вот эти моменты сложные, поэтому, мне кажется, с каждым матчем он будет все увереннее и увереннее стоять», — отметил Деменко.

Сафонов начал сезон в глухом запасе «ПСЖ» после покупки французского вратаря Люки Шевалье у «Лилля», однако по ходу сезона россиянин получил шанс из-за травмы неубедительно действовавшего конкурента и с тех пор провел все встречи, когда был здоров сам.

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!