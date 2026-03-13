Соболев заявил, что отпразднует гол в ворота «Спартака»

Соболев: уже решил, что, если забью гол «Спартаку», буду праздновать

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Соболев, выступающий сейчас за петербургский «Зенит», заявил, что отпразднует гол в ворота красно-белых, передает pro.fc-zenit.ru.

«Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве», — сказал Соболев.

«Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в 21-м туре чемпионата России 14 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, футболисты петербургской команды дважды не сумели реализовать 11-метровые удары. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб расположился на втором месте, имея в активе 42 балла и на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара».

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 35 баллов. В 20-м туре РПЛ красно-белые, который тренирует испанский специалист Хуан Карседо, обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:3.



