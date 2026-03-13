Стало известно о застрявших в Египте без еды и света российских моряках

SHOT: моряки из РФ полгода сидят без еды на арестованном в Египте танкере

Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном в Египте танкере. У них якобы отобрали документы, не платят деньги и не выпускают с корабля, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Египетские власти мешают возвращению в Россию экипажа танкера «Дигнити». В сентябре 2025-го его арестовали в порту Суэца в связи с неуплатой сборов за проход Суэцкого канала. Судовладелец, ООО «Арго танкер групп», находится под угрозой банкротства», — сказано в посте.

По информации канала, последняя смена экипажа была в декабре, после которой на борту осталось девять человек, все граждане РФ. Около четырех месяцев морякам якобы не доставляют продукты и более двух месяцев, как утверждается, не платят зарплату. Полтора месяца назад полностью закончилось топливо. Сейчас электроэнергии хватает лишь на два часа в сутки. Через арабский профсоюз моряков удалось частично решить вопрос с провизией, следует из материала.

Уточняется, что страховая компания готова доставить экипаж в Россию. Однако власти Египта их якобы не выпускают — из-за требований безопасности мореплавания судно не может находиться на якоре без экипажа. Загранпаспорт и мореходные мужчинам не отдают, утверждает канал.

По словам команды, они многократно сообщали о проблеме и просили помощи непосредственно у судовладельца, агентирующей компании, портовых властей Суэца, а также у российских властей.

