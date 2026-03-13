Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о застрявших в Египте без еды и света российских моряках

Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном в Египте танкере. У них якобы отобрали документы, не платят деньги и не выпускают с корабля, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Египетские власти мешают возвращению в Россию экипажа танкера «Дигнити». В сентябре 2025-го его арестовали в порту Суэца в связи с неуплатой сборов за проход Суэцкого канала. Судовладелец, ООО «Арго танкер групп», находится под угрозой банкротства», — сказано в посте.

По информации канала, последняя смена экипажа была в декабре, после которой на борту осталось девять человек, все граждане РФ. Около четырех месяцев морякам якобы не доставляют продукты и более двух месяцев, как утверждается, не платят зарплату. Полтора месяца назад полностью закончилось топливо. Сейчас электроэнергии хватает лишь на два часа в сутки. Через арабский профсоюз моряков удалось частично решить вопрос с провизией, следует из материала.

Уточняется, что страховая компания готова доставить экипаж в Россию. Однако власти Египта их якобы не выпускают — из-за требований безопасности мореплавания судно не может находиться на якоре без экипажа. Загранпаспорт и мореходные мужчинам не отдают, утверждает канал.

По словам команды, они многократно сообщали о проблеме и просили помощи непосредственно у судовладельца, агентирующей компании, портовых властей Суэца, а также у российских властей.

Ранее в Италии обнаружили дрейфующий без экипажа танкер с 900 тоннами топлива на борту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!