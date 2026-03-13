В Польше назвали «очень плохой новостью» наличие «Орешника» у Белоруссии

RMF FM: «Орешник» в Белоруссии является очень плохой новостью для Польши
Наличие у Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» является «очень плохой новостью» для Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

»«Орешник» в Белоруссии. Это очень плохая новость, в частности, для Польши», — отмечается в сообщении.

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к республике, чтобы не «бахнул «Орешник». Так он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который говорил, что Североатлантический альянс должен смотреть на ракетный комплекс, размещенный в Белоруссии как на легитимную цель. Лукашенко отметил, что он не угрожает Киеву, но подчеркнул, что не будет спокойно относиться к подобным высказываниям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В конце декабря в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Районы его боевого патрулирования уже определены, сообщили в Минобороны, не раскрывая подробностей. По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция пытается выяснить место дежурства «Орешника».

 
