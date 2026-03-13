США и Израиль атаковали Иран
В Дубае из-за военных действий опустели отели и закрылись парки

Raghed Waked/Reuters

Некогда популярный у туристов город Дубай (ОАЭ) превратился в город-призрак с пустынными улицами. Об этом сообщает газета Metro.

«Дубай известен своими огромными особняками, роскошными курортами и ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Но за почти две недели, прошедшие с момента смертоносных ударов США и Израиля по Ирану, этот тщательно созданный образ практически исчез», — пишет издание.

Сейчас Дубай превратился в «город-призрак», поскольку на это государство Персидского залива приходится две трети всех иранских атак, пишет Metro. Пустые пляжные бары, шезлонги и бассейны стали обычным явлением, как и закрытие таких элитных магазинов, вроде Gucci.

Отмечается также, что некоторые туристические достопримечательности в настоящее время закрыты. Среди них: тематические парки Dubai Parks and Resorts и Global Village, а также колесо обозрения Ain Dubai. Тем временем отели Дубая, по информации журналистов, предлагают более дешевые номера, пытаясь привлечь отдыхающих.

13 марта в центре Дубая прогремели взрывы, после которых над деловым районом города поднялся дым. Предварительно, повреждения получил один из небоскребов: на фасад здания упали обломки после перехвата цели системой ПВО. Власти страны сообщили, что пострадавших нет. Подробнее о ракетно-дроновых атаках в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран атаковал американскую военную базу в ОАЭ.

 
