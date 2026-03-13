Израиль ликвидировал в Ливане командиров ракетчиков спецподразделения «Хезболлы»

Израильские военные ликвидировали двух командиров ракетного подразделения шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удар в районе к северу от реки Литани и ликвидировала командира ракетного отделения и командира по управлению огнем спецподразделения «Бадр» «Хезболлы», — отмечается в заявлении.

По данным ведомства, эти командиры ответственны за множество запусков ракет по Израилю.

12 марта верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поблагодарил «Хезболлу» за поддержку Тегерана в конфликте с США и Израилем. Он заявил, что «самоотверженная «Хезболла», несмотря на все препятствия, пришла на помощь Исламской Республике в вооруженном конфликте.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В начале марта к усилиям Тегерана присоединилась «Хезболла», начав наносить удары из Ливана по израильской территории. На фоне этого армия Израиля начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию на юге Ливана. «Хезболла» в ответ объявила об операции «Съеденный орел», направленной против Израиля.



Ранее в США заявили, что «Железный купол» Израиля за сутки перехватил только половину ракет «Хезболлы».