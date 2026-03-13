«Наши герои уходят»: скончалась участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова

Участница Великой Отечественной войны Клавдия Гусельникова скончалась в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Наши герои уходят. С глубокой скорбью узнал о смерти участницы Великой Отечественной войны, почетного гражданина Курска Клавдии Васильевны Гусельниковой», — написал он.

Глава региона добавил, что в 2025 году поздравлял Гусельникову со 100-летием.

Клавдия Васильевна Гусельникова в 16 лет втайне от матери ушла на фронт, служила командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке. Вернулась в Курск и всю жизнь трудилась в городе. Она работала на заводе, а потом на почте. Хинштейн выразил соболезнования родным Клавдии Васильевны.

Хиншейн также написал, что когда приходит время фронтовикам уйти, вместе с ними уходит огромная часть живой истории. Но память и гордость — остается, подчеркнул глава Курской области.

«Она не любила громких слов. Старалась всегда жить честно и быть преданной своей стране. Клавдия Васильевна — из тех, на ком держится память поколений. В тихой, честной, ежедневной верности долгу и своей Родине», — заключил губернатор.

В феврале на 103-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой России Ибрагим-Паша Садыков. Как подчеркнул глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов, Садыков навсегда останется в памяти как человек исключительного мужества, чести, который беззаветно служил своему Отечеству.

Ранее в Канаде на 109-м году жизни скончался самый пожилой ветеран ВОВ Хоменко.