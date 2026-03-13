Стубб прокомментировал притязания Финляндии на ядерное оружие

Стубб: Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время
Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время, заявил президент страны Александр Стубб. Его слова передает телерадиокомпания Yle.

«В мирное время Финляндии не нужно ядерное оружие. Никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории», — подчеркнул Стубб.

Финский лидер также заявил, что страна по-прежнему привержена ядерному разоружению. При этом Финляндия сохраняет за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Она, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки ждут от Москвы возможного выражения протеста в ответ на решение о снятии запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. По его словам, финская сторона к этому «абсолютно спокойно» готова.

5 марта Yle сообщила, что в Финляндии рассматривается вопрос об отмене ограничений на транзит ядерного оружия через страну. В настоящее время действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что делает невозможной их транспортировку по территории Финляндии. Дискуссия о снятии огрангичений происходит на фоне вступления Финляндии в НАТО и изменений в контексте европейской системы безопасности.

Ранее эксперт по языку тела уличила Стубба в намеренной лжи о России.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
