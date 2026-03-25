Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X раскритиковал подход американской газеты The New York Times к освещению мирных инициатив по Украине.

«От могущественного монстра — «создателя пророссийского мирного плана из 28 пунктов» — до «несущественной фигуры» — неудачливой, паникующей и лицемерной, — NYT не знает, какой подход к манипуляциям использовать», — написал Дмитриев.

Он считает, что изданию следовать подходу Срединного пути Будды, чтобы казаться правдоподобным.

До этого сообщалось, что Белый дом при помощи выговоров и прямых угроз усиливают давление на журналистов, чтобы те освещали войну на Ближнем Востоке так, как хочет американская администрация.

Адвокат по вопросам Первой поправки Флойд Абрамс заявил, что наказание за освещение военных событий, против которого возражает Карр, скорее всего, будет противоречить американскому законодательству.

Ранее NYT сообщила, что Зеленский хочет донести до мира послание об Украине на фоне событий в Иране.