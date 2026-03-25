Путин высказался о критикующих СВО деятелях культуры

Деятели культуры, которые выступили против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, вряд ли написали что-то о сегодняшних событиях на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

«Вот вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма. Я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых трагических событий на Ближнем Востоке», — сказал глава государства.

До этого писатель Олег Рой предположил, что некоторые российские артисты не высказывают свою позицию об СВО из-за наличия недвижимости за рубежом. Он выразил мнение, что государству стоит начать «культурный террор» и призвать артистов открыто высказывать свою позицию об спецоперации. Рой возмутился тому, что в России нет большого количества спектаклей, фильмов и мюзиклов, посвященных патриотизму, СВО и Великой Отечественной войне.

Ранее Мединский объяснил пропажу с афиш артистов, критикующих российскую армию.