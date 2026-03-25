«А у кого Овечкин не был кумиром?»: игрок НХЛ о капитане «Вашингтона»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в видео на YouTube-канале Fonbet рассказал, что соотечественник и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был его кумиром в детстве.

«А у кого он не был кумиром? Мне кажется, у всех. У меня всегда был Овечкин любимый, я еще шнурки так же мотал. Желтенькие шнурки у меня были. Короче, я стиль с него слизывал по максимуму», — сказал Марченко.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Марченко играет за «Коламбус» с 2022 года, ранее хоккеист выступал за петербургский СКА.

