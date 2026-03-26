«Эффект бабочки»: актрисе Эми Смарт — 50

Будущая актриса и модель Эми Смарт родилась 26 марта 1976 года в калифорнийском городе Топанга (США). Отец был торговым менеджером, мать — работником музея.

В школьные годы девочка увлекалась балетом, с 16 лет ходила на занятия по актерскому мастерству. Обладая эффектной внешностью, работала моделью, снималась в рекламе, путешествовала по Европе и Америке.

Ее карьера в кинематографе началась в 1996 году с эпизодических ролей в фильмах «Ее шикарный роман» и «Замкнутый круг». Первый успех пришел после съемок в фильме «Самоубийца» режиссера Стивена Т. Кэя, где ее партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды Киану Ривз и Томас Джейн.

После этого карьера Эми пошла вверх, и в 1997 году она приняла участие в съемках пяти картин, включая «Звездный десант» Пола Верховена. Популярность ей принесли молодежные комедии «Студенческая команда» (1999) и «Дорожное приключение» (2000), а также сериал «Фелисити» (1998–2002).

Вершина актерского успеха Эми Смарт пришлась на 2000-е годы. В 2001 году она снялась в фильме «Трасса 60» вместе с Куртом Расселом, Гэри Олдмэном и Майклом Джей Фоксом. Однако наибольшую известность ей принес культовый фильм «Эффект бабочки» (2004), где она сыграла главную роль вместе с актером Эштоном Кутчером.

Всего в фильмографии Эми Смарт — более пятидесяти фильмов и множество сериалов, включая «Закон и порядок», «Мэрон», «Правосудие» и др. Она продолжает много сниматься, фильмы с ее участием выходят практически ежегодно.

Эми Смарт замужем за телеведущим Картером Устерхаусом. Она долго (не делая из этого тайны) боролась с бесплодием, в итоге ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, и в 2016 году в семье родилась дочь Флора.