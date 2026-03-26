Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Фото

«Эффект бабочки»: актрисе Эми Смарт — 50

«Так ребенком и остался». Ефиму Шифрину -- 70
От Чехова до Оруэлла: 12 знаменитостей, умерших от туберкулеза
«Поклонницы разрывали на мне одежду»: Александру Серову — 75
Как в Москве вручали премию «Ника» — 2026

Будущая актриса и модель Эми Смарт родилась 26 марта 1976 года в калифорнийском городе Топанга (США). Отец был торговым менеджером, мать — работником музея.

В школьные годы девочка увлекалась балетом, с 16 лет ходила на занятия по актерскому мастерству. Обладая эффектной внешностью, работала моделью, снималась в рекламе, путешествовала по Европе и Америке.

Ее карьера в кинематографе началась в 1996 году с эпизодических ролей в фильмах «Ее шикарный роман» и «Замкнутый круг». Первый успех пришел после съемок в фильме «Самоубийца» режиссера Стивена Т. Кэя, где ее партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды Киану Ривз и Томас Джейн.

После этого карьера Эми пошла вверх, и в 1997 году она приняла участие в съемках пяти картин, включая «Звездный десант» Пола Верховена. Популярность ей принесли молодежные комедии «Студенческая команда» (1999) и «Дорожное приключение» (2000), а также сериал «Фелисити» (1998–2002).

Вершина актерского успеха Эми Смарт пришлась на 2000-е годы. В 2001 году она снялась в фильме «Трасса 60» вместе с Куртом Расселом, Гэри Олдмэном и Майклом Джей Фоксом. Однако наибольшую известность ей принес культовый фильм «Эффект бабочки» (2004), где она сыграла главную роль вместе с актером Эштоном Кутчером.

Всего в фильмографии Эми Смарт — более пятидесяти фильмов и множество сериалов, включая «Закон и порядок», «Мэрон», «Правосудие» и др. Она продолжает много сниматься, фильмы с ее участием выходят практически ежегодно.

Эми Смарт замужем за телеведущим Картером Устерхаусом. Она долго (не делая из этого тайны) боролась с бесплодием, в итоге ей пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, и в 2016 году в семье родилась дочь Флора.

 
Теперь вы знаете
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!