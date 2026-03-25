Вооруженные силы США атаковали судно наркоторговцев в Карибском бассейне

SOUTHCOM сообщил об ударе по судну наркотеррористов в Карибском бассейне

Американская армия атаковала судно торговцев наркотиками в Карибском бассейне. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В заявлении говорится, что 25 марта объединенная группировка «Южное копье» нанесла удар по «подконтрольному террористическим организациям» судну. Данные разведки подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Карибском бассейне и участвовало в незаконном обороте наркотиков. В результате удара были уничтожены четверо находившихся на борту наркотеррористов.

20 марта стало известно, что Соединенные Штаты атаковали судно, связанное с наркотеррористами, в Тихом океане.

16 февраля по приказу командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Southern Spear» нанесла удары по трем судам, управляемым организациями, признанными США террористическими.

