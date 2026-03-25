Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Вооруженные силы США атаковали судно наркоторговцев в Карибском бассейне

Reuters

Американская армия атаковала судно торговцев наркотиками в Карибском бассейне. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В заявлении говорится, что 25 марта объединенная группировка «Южное копье» нанесла удар по «подконтрольному террористическим организациям» судну. Данные разведки подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Карибском бассейне и участвовало в незаконном обороте наркотиков. В результате удара были уничтожены четверо находившихся на борту наркотеррористов.

20 марта стало известно, что Соединенные Штаты атаковали судно, связанное с наркотеррористами, в Тихом океане.

16 февраля по приказу командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Southern Spear» нанесла удары по трем судам, управляемым организациями, признанными США террористическими.

Ранее капитан катера выловил в море кокаин и продал его.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!