Девушка-подросток упала с 12 этажа в российском регионе

В Ярославской области несовершеннолетняя упала с высоты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в городе Рыбинске. Девушка-подросток упала с высоты 12 этажа — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. О состоянии несовершеннолетней ничего неизвестно.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого в Красноярске мать и маленькая дочь выпали из окна. Женщина и ребенок не выжили. По данным следователей, семья была полной и на учете не состояла. Известно, что в момент инцидента дома была почти вся семья.

Ранее школьница упала с высоты в заброшенном здании в Саратовской области.