«Ей всегда тяжело попадать на мундиали»: Булыкин оценил шансы Италии в стыках за выход на ЧМ-2026

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», немецкого «Байера», бельгийского «Андерлехта», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах сборной Италии пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу через стыковой турнир.

«Италия не должна пролететь мимо чемпионата мира. Сейчас она соберется и покажет все, на что способна. Все-таки Италия не должна проигрывать таким командам, а должна проходить дальше. У них возникают проблемы с отбором, но это не только сейчас, а на протяжении долгого времени. Италии всегда тяжело попадать на мундиали, но мы все знаем, что это за сборная. Она должна проходить и радовать нас на больших форумах», — считает Булыкин.

Сборная Италии сыграет в полуфинале стыкового европейского турнира с национальной командой Северной Ирландии, а в случае победы сразится за путевку на мундиаль с победителем противостояния Уэльса и Боснии и Герцеговины.

