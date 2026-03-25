Колумбиец приехал во Владивосток, чтобы торговать наркотиками, и попался. Об этом сообщает прокуратура Приморского района.

Инцидент произошел 20 марта в районе гаражного кооператива на улице Добровольского. По версии следствия, мужчина из Колумбии попытался продать наркотики, но не смог этого сделать по независящем от него обстоятельствам. Злоумышленника поймали, суд заключил его под стражу на два месяца.

Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств находится на контроле в прокуратуре.

До этого полицейские из Приморья торговали наркотиками и попались. Согласно материалам дела, начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по Владивостоку менял настоящие наркотики, хранившиеся в отделе и подлежащие уничтожению, на «иное визуально схожее вещество», а добытое продавал вместе с подельниками.

