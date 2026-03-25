Путин объяснил Цискаридзе, почему не нашлось денег на спорткомплекс при Академии Вагановой

Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время заседания Совета по культуре попросил президента Владимира Путина выделить деньги на спортивно-оздоровительный комплекс при учебном заведении, передает РИА Новости.

По словам Цискаридзе, 10 лет назад глава государства распорядился о создании такого центра.

«Все документы, все передано в правительство уже много лет назад, и до сих пор не нашлось денег для того, чтобы это запустить, хотя все документы подготовлены», — отметил ректор.

Президент ответил, что выделение средств зависит от возможностей бюджета и эту тему нужно будет обсудить повторно.

«Денег никогда нет — это вопрос приоритетов, что в первую очередь делать, что во вторую, что вообще делать, а что не делать. Вернемся к этому обязательно», — сказал российский лидер.

Накануне в Кремле прошло заседание президентского Совета по культуре. 25 марта в России отмечают День работника культуры. На заседании выступил в том числе директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он сделал доклад о месте кино в школьной программе. Кроме него, выступили председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков и худрук Театра наций Евгений Миронов. А ректор МГАХ (Московской государственной академии хореографии), народная артистка России Светлана Захарова попросила Путина поддержать строительство нового корпуса академии хореографии в столице.

