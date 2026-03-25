Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Путин объяснил Цискаридзе, почему не нашлось денег на спорткомплекс при Академии Вагановой

Российское общество «Знание»

Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе во время заседания Совета по культуре попросил президента Владимира Путина выделить деньги на спортивно-оздоровительный комплекс при учебном заведении, передает РИА Новости.

По словам Цискаридзе, 10 лет назад глава государства распорядился о создании такого центра.

«Все документы, все передано в правительство уже много лет назад, и до сих пор не нашлось денег для того, чтобы это запустить, хотя все документы подготовлены», — отметил ректор.

Президент ответил, что выделение средств зависит от возможностей бюджета и эту тему нужно будет обсудить повторно.

«Денег никогда нет — это вопрос приоритетов, что в первую очередь делать, что во вторую, что вообще делать, а что не делать. Вернемся к этому обязательно», — сказал российский лидер.

Накануне в Кремле прошло заседание президентского Совета по культуре. 25 марта в России отмечают День работника культуры. На заседании выступил в том числе директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он сделал доклад о месте кино в школьной программе. Кроме него, выступили председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков и худрук Театра наций Евгений Миронов. А ректор МГАХ (Московской государственной академии хореографии), народная артистка России Светлана Захарова попросила Путина поддержать строительство нового корпуса академии хореографии в столице.

Ранее Цискаридзе потребовал «перегладить кулисы» перед выступлением своих учеников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!