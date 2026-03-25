Мачеха ошпаривала мальчика кипятком, избивала и заставляла есть фекалии

В Китае мачеха ошпаривала мальчика кипятком и заставляла есть фекалии
В Китае женщина била, ошпаривала мальчика кипятком и заставляла его есть фекалии. Об этом сообщает sohu.com.

Все началось с того, что госпожа Дин из провинции Хубэй развелась с мужем в 2019 году. Сын и старшая дочь остались с отцом, переехавшим в провинцию Хунань. После этого в течение нескольких лет женщине мешали видеться со своими детьми. Лишь когда она тайно встретилась с ними в школе, она узнала, что происходит в семье.

По версии следствия, насилие продолжалось с 2020 года по апрель 2025 года. Мачеха, работавшая медсестрой в ожоговом отделении, ошпаривала мальчика кипятком, заставляла есть фекалии, избивала, морила голодом и запирала в комнате без туалета. Ребенок также рылся в мусорных баках в поисках еды. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у ребенка синяки более чем на 47% тела. Старшую сестру мачеха била подручными предметами и однажды проломила голову совком — девочке наложили больше десяти швов. Детей не кормили, зимой они ходили в тонкой одежде. Школа и соседи не раз сообщали о жестоком обращении, но после вмешательства избиения становились только сильнее.

В обвинительном заключении отец и мачеха названы главными фигурантами по статье об умышленном причинении вреда, при этом в эпизодах истязаний мачеха признана основным исполнителем, а отец — соучастником. В настоящее время оба арестованы. Суд уже провел заседание, приговор ожидается.

После того как дети переехали к матери в Хубэй, их физические травмы постепенно зажили, но психологические последствия сохраняются. Мальчик часто плачет, прячется в укромные места, не умеет общаться со сверстниками. Старшая дочь, ранее входившая в тройку лучших в классе, потеряла интерес к учебе из-за запрета учиться и уничтожения учебников. Мать надеется, что дети получат справедливость.

Ранее в Петербурге мать и отчим получили сроки за съемку порно с детьми.

 
