С России сняли санкции в еще одном виде спорта

Российских и белорусских юниоров допустили на международные турниры по гандболу

Совет Международной федерации гандбола (IHF) официально снял ограничения с юниорских и молодежных национальных сборных России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

Для того, чтобы иметь возможность выступить на официальных турнирах, игроки должны будут подписать бумагу о непринадлежности к военным структурам или органам государственной безопасности, а также о непричастности к любым текущим международным конфликтам.

Продолжение обсуждения вопроса дальнейшей реинтеграции сборных России и Белоруссии на международные турниры запланировано на 6 мая 2026 года, говорится в пресс-релизе IHF.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее чемпионку мира по художественной гимнастике вернули в сборную России.