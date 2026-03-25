Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

С России сняли санкции в еще одном виде спорта

Российских и белорусских юниоров допустили на международные турниры по гандболу
Global Look Press

Совет Международной федерации гандбола (IHF) официально снял ограничения с юниорских и молодежных национальных сборных России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

Для того, чтобы иметь возможность выступить на официальных турнирах, игроки должны будут подписать бумагу о непринадлежности к военным структурам или органам государственной безопасности, а также о непричастности к любым текущим международным конфликтам.

Продолжение обсуждения вопроса дальнейшей реинтеграции сборных России и Белоруссии на международные турниры запланировано на 6 мая 2026 года, говорится в пресс-релизе IHF.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее чемпионку мира по художественной гимнастике вернули в сборную России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!