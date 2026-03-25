Кирилл Дмитриев пошутил о наступлении в Европе постапокалипсиса

Дмитриев сравнил ближайшее будущее ЕС с фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал шутливый прогноз, что через месяц в Евросоюзе или Великобритании наступит постапокалипсис из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с отрывком из фильма. Фрагмент демонстрирует постапокалиптическую гонку на самодельном транспорте в пустыне. Выложившая его женщина, пошутила, что так будет выглядеть Австралия на следующей неделе.

По словам Дмитриева, сцена из «Безумного Макса» больше напоминает Европейский союз или Британию в следующем месяце.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировой спрос на российскую нефть высок, в перспективе Россия может столкнуться с трудностями в его полном удовлетворении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Захарова предрекла Европе блэкаут из-за «флэшмоба» с отказом от российской нефти.

 
