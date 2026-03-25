Патрушев призвал агрессора возместить ущерб от атаки на Arctic Metagaz

Возместить ущерб от атаки на российский танкер Arctic Metagaz в Средиземном море должен агрессор. Об этом 25 марта говорится в заявлении Морской коллегии, заседание которой провел ее председатель Николай Патрушев.

Отмечается, что коллегия сделала акцент на необходимости установления причин и виновных в повреждении танкера.

«Возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.

21 марта сообщалось, что поврежденный в результате атаки у берегов Мальты Arctic Metagaz будет отбуксирован в один из местных портов.

3 марта министерство транспорта России заявило, что этот газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Ранее Франция захватила танкер российского «теневого флота».