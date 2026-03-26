В Одессе двое полицейских получили огнестрельные ранения

В Одессе уклонист расстрелял из автомата двух полицейских
В Одессе уклонявшийся от мобилизации мужчина ранил из автомата двух полицейских. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает украинское издание «Новости Live».

По имеющейся информации, сотрудники полиции остановили автомобиль и попытались проверить документы у водителя. Мужчина внезапно открыл из окна машины автоматный огонь по полицейским, а затем скрылся с места происшествия.

в результате стрельбы на улице двое полицейских получили ранения, им оказывается медицинскую помощь.

Для задержания преступника введена в действие специальная операция правоохранительных органов. В настоящее время известно, что мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.

20 февраля стало известно, что в Черновицкой области Украины неизвестный мужчина бросил гранату в полицейский автомобиль, в результате взрыва два сотрудника полиции получили ранения.

27 января экс-боец Вооруженных сил Украины расстрелял полицейских в Черкасской области.

Ранее в военкомате в Полтавской области произошла стрельба.

 
