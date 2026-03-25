Иран разрешил российским судам проходить через Ормузский пролив

Иран предоставил право прохода через стратегически важный Ормузский пролив судам, принадлежащим дружественным государствам. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, особо выделив Россию, Индию и Китай в качестве бенефициаров данного решения, пишет агентство Tasnim.

«Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например, России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив», — отметил министр.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

Ранее сообщалось, что Иран может перекрыть еще один важнейший пролив из-за США.