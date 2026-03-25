Двое мужчин похитили сына должника в Москве ради 2 млн рублей

В Москве двоих мужчин задержали за похищение сына должника с целью вымогательства. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 марта. Злоумышленники узнали, что их знакомый поспорил с другим мужчиной из-за денег, и решили ради запугивания похитить 24-летнего сына последнего. У парковки на улице Элеваторной они силой затолкали молодого человека в машину, увезли в лесополосу Подмосковья и потребовали выкуп.

По пути следования они продолжали требовать деньги, угрожая насилием, после чего отпустили молодого человека, поставив условие передать 2 млн рублей позднее.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых. Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека и вымогательстве. Сейчас стражи порядка ищут других причастных к случившемуся.

Ранее в Уфе мужчина похитил бизнесмена и вымогал у него 150 млн рублей.