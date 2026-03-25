Тарасова назвала имя своей любимой фигуристки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что является фанаткой японки Каори Сакамото, которая выиграла короткую программу на чемпионате мира 2026 года в Праге. Ее слова приводит ТАСС.

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идет на первом месте. Я очень довольна», — заявил Тарасова.

По итогам первого соревновательного дня Сакамото набрала 79,31 балла.

На Олимпийских играх 2026 года Сакамото выиграла две серебряные награды, став призеркой в первестве женщин-одиночниц, а также в командном турнире.

Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла. От России на Олимпиаде-2026 выступила Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира.