Российский посол заявил, что США совершили две ошибки в отношении Ирана

Соединенные Штаты при начале военной операции против Ирана недооценили мощь Тегерана и экономические последствия своих действий. Об этом в интервью Channel 4 заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

По его мнению, после первого удара США по Ирану иранская сторона думала, что Исламская Республика сдастся и режим сменится.

«Это было неправильно. С этой точки зрения они ввели в заблуждение союзников и жителей стран Персидского залива», — добавил дипломат.

Келин отметил, что Вашингтон нуждается в мирной сделке больше, чем Тегеран, а поддержка военной операции против Ирана не пользуется поддержкой в США и в Великобритании.

Он заключил, что Вашингтону следует решить и понять, как ему следует «выбраться из этой неприятности».

До этого Пентагон официально подтвердил планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток.

23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято. В материале отмечается, что целью готовящейся операции является «обеспечение свободы судоходства в проливах».

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.