Зеленский: Россия готовит операцию против систем водоснабжения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что Россия якобы готовит в ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения на Украине.

В связи с этим политик призвал власти регионов республики принять меры предосторожности и защитить объекты, которые могут оказаться в опасности.

«Поручил правительственным чиновникам и сотрудникам администрации президента также работать вместе с военными над вопросами противовоздушной обороны — особенно защиты от беспилотных летательных аппаратов –— в западных регионах Украины», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость укрепить оборону на границах страны.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США подробно проинформировали Россию об итогах переговоров с Киевом, однако конкретных договоренностей пока нет. На этом фоне в Киеве считают, что «окно возможностей» для мирного соглашения закрывается и процесс может затянуться, тогда как американский президент, напротив, говорит о сближении позиций сторон и продвигает идею встречи лидеров.

Ранее сообщалось о приказе Зеленского мобилизовать до миллиона человек.