Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский: Россия готовит операцию против систем водоснабжения на Украине

Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что Россия якобы готовит в ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения на Украине.

В связи с этим политик призвал власти регионов республики принять меры предосторожности и защитить объекты, которые могут оказаться в опасности.

«Поручил правительственным чиновникам и сотрудникам администрации президента также работать вместе с военными над вопросами противовоздушной обороны — особенно защиты от беспилотных летательных аппаратов –— в западных регионах Украины», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость укрепить оборону на границах страны.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США подробно проинформировали Россию об итогах переговоров с Киевом, однако конкретных договоренностей пока нет. На этом фоне в Киеве считают, что «окно возможностей» для мирного соглашения закрывается и процесс может затянуться, тогда как американский президент, напротив, говорит о сближении позиций сторон и продвигает идею встречи лидеров.

Ранее сообщалось о приказе Зеленского мобилизовать до миллиона человек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!