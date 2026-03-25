Булыкин оценил шансы сборной Украины попасть на чемпионат мира

Знаменитый отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за ведущие российские и знаменитые иностранные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, а также сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем стыковом плей-офф за попадание на чемпионат мира – 2026. Специалист считает, что в Пути В зоны УЕФА, где сойдутся в полуфиналах Украина и Швеция, а также Польша с Албанией практически невозможно выделить фаворита.

«Команды равные, даже не знаю, кого выделить. Конечно по старой привычке хочется отметить Левандовски и сборную Польши, но она уже, думаю, не так сильна, поэтому тут у всех есть равные шансы пробиться через стыки на чемпионат мира», — уверен Булыкин.

В Пути В зоны УЕФА полуфинальные матчи пройдут 26 марта, а затем победители одноматчевых противостояний в финальном поединке определят участника финальной стадии чемпионата мира.

