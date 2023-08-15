Творение Петра Великого: Петергофу — 300 лет

Первое документальное упоминание Петергофа – триумфального памятника, прославляющего величие России, — относится к 1705 году, тогда он на голландский манер назывался «Питергоф» – «Петров двор». Дата строительства летней императорской резиденции — 1714 - 1723 гг. Проект по праву можно назвать детищем первого русского императора Петра Великого — сохранилось более 10 его собственноручных рисунков, относящихся к Петергофу, и еще большее количество чертежей с исправлениями и пометками. И даже когда в Российской Империи правили другие императоры, архитекторы, преображая резиденцию, старались воплощать замыслы Петра I.

Архитекторами императорской резиденции выступили Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Николо Микетти, Франческо Растрелли, Андрей Воронихин и Андрей Штакеншнейдер. Впервые иностранным послам Петергоф продемонстрировали в 1723 году, к тому моменту был распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, были отделаны верхние палаты, а также построены дворцы «Монплезир» и «Марли».

После Октябрьского переворота 1917 года резиденция стала крупным просветительским центром. В годы ВОВ дворцы и парк были разрушены, их восстановление началось сразу после освобождения. В 1990 году архитектурно – парковый ансамбль «Петергоф» внесен во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году признан одним из 7 чудес России.

Как выглядел Петергоф в разные годы — в фотогалерее «Газеты.Ru».