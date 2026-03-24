На политолога-иноагента Маркова составили новый протокол о нарушении

Новый штраф по статье о невыполнении правил деятельности иностранного агента грозит политологу Сергею Маркову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступил протокол в отношении Маркова С. А., составленный по ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Производство материалов и их распространение иностранным агентом в сети «Интернет» без указания на то что они произведены или распространены иностранным агентом)», — говорится в судебном документе.

Политолог уже был оштрафован на 35 тысяч по аналогичной статье. Как стало известно в ноябре прошлого года, на Маркова составили административный протокол по части 1 статьи 19.34.

Марков был признан иностранным агентом в августе 2025 года . По информации агентства, он принимал участие в создании и распространении материалов для иностранных агентов, а также распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, он выступал в роли респондента на платформах, предоставляемых зарубежными СМИ и иностранными агентами. Политолог также распространял недостоверные сведения о решениях государственных органов и проводимой ими политике.

До этого корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что Маркова признали иноагентом за участие в форуме в Шуше, где выступал глава Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, политолог был замечен улыбающимся на фотографии, снятой во время вручения азербайджанскому лидеру в качестве подарка шеврона ВСУ.

