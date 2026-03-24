В Подмосковье вспыхнул мебельный цех

МЧС: в мебельном цехе в Химках произошел пожар на на площади 960 кв. метров
МЧС Московской области

В поселке Лунево в подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Огонь охватил все здание, чему способствовали позднее сообщение о возгорании и высокая пожарная нагрузка внутри здания. В настоящее время пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Пожарные не допустили перехода огня на соседние здания. В тушении пожара участвуют 50 человек и 16 единиц специальной техники. По предварительной информации пострадавших нет.

23 марта крупный пожар произошел на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области. Огонь охватил три здания в селе Крым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

20 марта в подмосковном Солнечногорске произошел пожар на территории строительного рынка. Пламя распространилось на площади 1800 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу расположенного рядом недействующего торгового центра.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
