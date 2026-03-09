Размер шрифта
Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи сели шесть из 13 самолетов, ушедших на запасные аэродромы
Shutterstock

Шесть самолетов, вынужденных «уйти» на запасные аэродромы 9 марта, приземлились в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Там отметили, что по состоянию на 10:00 по московскому времени шесть из 13 воздушных судов уже прибыли в аэропорт.

«В настоящий момент 6 приземлились в Сочи, будут обслужены и отправлены в города назначения», — говорится в сообщении.

На данный момент онлайн-табло аэропорта свидетельствует о задержке 15 рейсов на вылет. При этом на прилет в Сочи задерживаются 23 рейса. Кроме того, четыре рейса из Стамбула, Санкт-Петербурга, Пензы и Абу-Даби были отменены.

Вечером 8 марта в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань вернулась к работе в штатном режиме в 5:06 по московскому времени.

До этого стало известно, что в тот день летевший из египетской Хургады в Сочи самолет приземлился в грузинском Батуми из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее самолет из Дохи вылетел в Москву впервые с 28 февраля.

 
