В российском городе угнали машину скорой помощи

В Воронеже 8 марта угнали машину скорой помощи
Павел Лисицын/РИА Новости

В Воронеже 8 марта у Больницы скорой медицинской помощи угнали машину. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на местных жителей.

«Машину отследили по камерам и в итоге нашли на территории микрорайона Шилово», — говорится в публикации.

На место инцидента вызвали кинологов с собаками, угонщиков автомобиля скорой помощи в данный момент разыскивают.

7 марта стало известно, что в Коврове во Владимирской области 16-летний местный житель угнал экскаватор, заведя его при помощи ножа, а спустя неделю обокрал супермаркет. Уголовное дело об угоне и краже было направлено в Ковровский городской суд. Подростку грозит наказание, вплоть до реального срока.

6 марта сообщалось, что в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.

Ранее подросток решил прокатиться, угнал внедорожник и устроил погоню с полицией.

 
