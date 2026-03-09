Актер из игры Halo потребовал от Белого дома удалить видео об Иране с его голосом

Daily Beast: актер Даунс потребовал удалить видео об Иране с его голосом

Актер озвучивания серии видеоигр Halo Стив Даунс потребовал от Белого дома удалить видео с американскими военными, в котором используется его персонаж и голос. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В частности, в видеоролике Белого дома используется голос Даунса, произносящий фирменную фразу персонажа Мастера Чифа «Я заканчиваю эту битву».

Актер уточнил, что не давал согласия на использование своего голоса для использования в фильме про американских военных.

7 марта издание Newsweek писало, что публикация в официальных аккаунтах Белого дома с видеонарезкой военных ударов по Ирану, смонтированной с фрагментами из популярных фильмов и сериалов, вызвала резкую критику в соцсетях. Ролик, сопровождаемый подписью «Justice The American Way» («Справедливость по-американски») и завершающийся фразой «Flawless Victory» («Чистая победа»), за короткое время набрал миллионы просмотров.

Главный редактор MeidasTouch Рон Филипковски назвал публикацию «позором», а писатель Алекс Тейлор – «одной из самых отвратительных вещей», которые он видел в соцсетях. Ветеран ВВС США Джой Метцлер заявила, что подобный контент является частью «цепочки сомнительных методов военной агитации», формирующих общественное согласие на новые конфликты.

Ранее глава Пентагона рассказал об отказе США от глупых политкорректных войн.