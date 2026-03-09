Размер шрифта
Актер и депутат Певцов считает, что артисты не должны брать иностранные псевдонимы

Актер Певцов считает иностранные псевдонимы артистов в России варварством
Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов считает, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос, запрещены ли с 1 марта псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале». Имеется в виду закон, регламентирующий обязательное применение русского языка в информации для публичного ознакомления потребителей. Новые требования затрагивают вывески, навигацию, буклеты, а также контент сайтов и мобильных приложений.

Депутат заявил, что живущие в России люди говорят и думают на русском языке, поэтому «должны зваться русскими именами», а если оно не нравится, то брать «русский псевдоним».

По словам Певцова, он был бы рад, если бы у артистов, использующих иностранные псевдонимы, возникли проблемы.

«Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», — утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне должны отказаться от чрезмерного использования иностранных слов.

Ранее на певца Shaman пожаловались в прокуратуру из-за «вражьей латиницы».

 
