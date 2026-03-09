Размер шрифта
В Совфеде призвали Минфин США снять санкции с российской нефти

Сенатор Пушков: атаковав Иран, Трамп создал огромную проблему на ровном месте
Eli Hartman/Reuters

Атаковав Иран, президент США создал «огромную проблему на ровном месте», в том числе в сфере энергетики. И теперь американскому министру финансов Скотту Бессенту необходимо «начать снимать все санкции» с российской нефти. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

В посте Пушков подчеркнул, что цена нефти марки Brent «рванула вверх» на фоне закрытия Ормузского пролива и «приближается уже к $120 за баррель». И это — «вина США», подчеркнул Пушков.

По его словам, президент США Дональд Трамп, атаковав Иран, «создал огромную проблему на ровном месте», причем «не только энергетическую». И сейчас страны «Большой семерки» будут пытаться «понять, как решить проблему». Пушков отметил, что сейчас они «ищут полумеры», среди которых и выданное Индии разрешение на закупку российской нефти, которая находится в танкерах. Однако министр финансов США Скотт Бессент уже допускает, что американцам придется снять санкции и с «другой российской нефти», подчеркнул сенатор.

«Европейцы в панике. Но война в Персидском заливе быстро не окончится и ситуация с нефтью быстро не разрешится. Иран угрожает, что цена достигнет $200 за баррель. Скотту Бессенту надо менять свой надменный вид на более деловой и начать снимать все санкции с нефти из России. Западу надо перестать обманываться и убеждать себя, что он способен истощить Россию», — написал Пушков.

5 марта Вашингтон временно позволил Индии покупать российскую нефть, которая находится на танкерах в море. Решение было принято для того, чтобы снизить давление на мировом рынке нефти, которое произошло после начала операции США и Израиля против Ирана.

Скотт Бессент заявил, что на фоне топливного кризиса власти США готовы пойти на смягчение санкций против российской нефти. При этом Бессент подчеркнул, что временное разрешение США, данное Индии, не принесет «значительной выгоды» Москве, так как разрешает операции «только с той нефтью, которая уже находится на мели в море».

Глава Минэнерго США Крис Райт также отмечал, что Вашингтон не намерен отказываться от политики санкций против Москвы, несмотря на временное ослабление ограничений для Индии.

Ранее СМИ сообщили о «новых рычагах влияния» России из-за войны против Ирана.

 
