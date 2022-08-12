«Отключить от аппаратов жизнеобеспечения»: умерла актриса Энн Хеч

Голливудская актриса Энн Хеч скончалась в ожоговом центре Гроссмана в больнице Вест-Хиллз. Врачи отключили ее от системы жизнеобеспечения с разрешения родственников, пишет Daily Mail. Ей было 53 года.

5 августа Хеч попала в ДТП: ее Mini Cooper врезался в жилой дом, повредил гаражи и загорелся. Актриса получила тяжелую черепно-мозговую травму и с 8 августа находилась в коме. Сегодня, 12 июня, врачи сообщили о смерти мозга. Ее семья приняла решение отключить актрису от системы жизнеобеспечения.

Энн Хеч стала знаменитой благодаря съемкам в сериале «Другой мир», где она сыграла близнецов Вики Хадсон и Марли Лав. В 1998 году она исполнила роль Мэрион Крейн в ревизионистском ремейке хичкоковского «Психо» Гаса ван Сента. Также она запомнилась зрителям благодаря работам в фильмах «Супермен: Судный день», «Бабник», «Шесть дней, семь ночей» и «Бастион». В 2020 году участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Хеч была замужем за оператором Коулманом Лаффуном. У нее осталось два сына: двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас. Согласно желанию актрисы, ее органы будут переданы на нужды донорства.