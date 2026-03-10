Израиль признал неспособность США долго вести войну против Ирана

Израиль пришел к пониманию того, что США не смогут длительное время вести войну против Ирана. Об этом написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.

По его словам, израильские чиновники в панике, у них было «магическое» представление о мощи американской армии, но оно рассеялось.

Теперь в Израиле понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары дронами и ракетами по территории страны, добавил экономист.

8 марта израильский «12-й канал» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США сообщил, что между Вашингтоном и Тель-Авивом возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Позже газета Washington Post со ссылкой на израильского чиновника сообщила, что цели Израиля в конфликте с Исламской Республикой могут быть достигнуты при ликвидации иранских военных объектов, при этом длительные боевые действия ради свержения властей не в их интересах.

Ранее Bloomberg сообщил о расколе в Белом доме из-за иранской операции.