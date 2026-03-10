Размер шрифта
Армия

Бывшего замминистра обороны отправили под домашний арест вместо СИЗО

ТАСС: суд в Москве отправил Цаликова под домашний арест из-за болезни
Алексей Майшев/РИА Новости

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в тяжких преступлениях бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова из-за болезни. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, у фигуранта имеется заболевание, «которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей».

Цаликова ранее задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По предварительным данным, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. 5 марта суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для экс-замминистра в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток.

Позднее «КоммерсантЪ» писал, что Цаликова проверят на причастность к целому ряду преступлений коррупционной направленности.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012-го по 2024-й год. После увольнения он стал депутатом парламента Тывы и планировал занять должность сенатора в Совете Федерации от региона.

Ранее журналисты выяснили, какой недвижимостью владеет Цаликов.

 
